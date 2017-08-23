Коутиньо хочет принести извинения руководству «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо планирует в ближайшее время встретиться с руководством клуба, чтобы принести извинения за ситуацию, возникшую в связи с его возможным переходом в «Барселону», сообщает Independent. Последнее предложение испанского гранда по 25-летнему хавбеку составляло около € 129 млн, однако мерсисайдцы его отвергли.
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена ещё раз попытаться провести переговоры с «Ливерпулем».
Коутиньо выступает за «Ливерпуль» с января 2013 года, а его нынешний контракт действует до лета 2022 года.