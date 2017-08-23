Президент «Карпат», подозреваемый в участии в смертельном ДТП, покинул Украину

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что президент львовских «Карпат» Пётр Дыминский улетел в Женеву на частном самолёте. Произошло это после того, как на автомобиле, принадлежащем Дыминскому, насмерть сбили женщину во Львовской области.
«В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос, и он был предупреждён, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа. Сегодня утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулём автомобиля «Мерседес» был точно не 43 летний охранник Петра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя.
Также сегодня, в 14:00, Генеральная прокуратура определила подследственность расследования дела о возможной причастности Петра Дыминского к гибели Натальи Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции. Через час Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока ещё имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.
Предупреждаю Петра Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю и не сдадите для экспертизы пробу вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулём «Мерседеса» был совсем не ваш 43-летний охранник», — написал Геращенко на своей странице в «Фейсбуке».
18 августа во Львовской области в результате ДТП погибла женщина. Было установлено, что водитель автомобиля «Мерседес» совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра». СМИ узнали, что участником ДТП стал автомобиль известного львовского бизнесмена, владельца «Карпат» Петра Дыминского. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.