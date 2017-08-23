Слуцкий: это мой первый вклад в историю «Халла», но, думаю, не последний

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Донкастер Роверс» (0:2) в матче 2-го раунда Кубка английской лиги. Стартовый состав «Халла» на этот матч был самым молодым в истории клуба.
«Это мой первый вклад в историю „Халла“, но, думаю, не последний. Мы показали отличную игру против серьёзной команды из Лиги 1. Для 90 процентов наших игроков это был первый матч на серьёзном уровне.
Некоторые игроки тренируются с первой командой, и я понимаю их уровень. Другие — новые футболисты, только присоединившиеся к нам из молодёжной команды. Думаю, сегодня мы действительно были командой. Конечно, ребята очень нервничали, но мы на равных с соперником владели мячом и создали несколько моментов. Считаю, что это серьёзный шаг в карьере молодых игроков. Мы остаёмся „Халлом“, но у нас есть лишь 10 игроков для стартового состава на пятничный матч. У нас действительно большие проблемы», — приводит слова Слуцкого Yorkshire Post.