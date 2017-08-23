Маротта: Кейта и Шик — закрытая тема для «Ювентуса», переход Гарая не согласован

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал трансферные слухи вокруг туринского клуба.
«Бальде Кейта – закрытая тема, как и Патрик Шик. СМИ могут легко писать о «Милане», «Ювентусе» или «Роме», но для нас эта тема закрыта.
Мы читали о ситуации с возможным переходом Маркизио в «Милан». Нет абсолютно никаких признаков его недовольства ситуацией в «Ювентусе». Маркизио — часть нашего состава, уровень которого растёт из года в год. У нас сейчас другая ситуация в полузащите, чем несколько лет назад, потому что возросла конкуренция. Тренер решает, кто будет играть. Но нужно иметь в виду, что в прошлом сезоне мы провели 57 официальных матчей плюс матчи сборных, так что нам действительно нужен конкурентоспособный состав. Вполне естественно, что Маркизио не сможет играть постоянно.
Гарай? Это замечательный игрок, но на данный момент условия трансфера не согласованы», – приводит слова Маротты Football Italia.