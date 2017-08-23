«Тоттенхэм» готов заплатить «Лацио» € 30 млн за Кейта

«Тоттенхэм Хотспур» намерен приобрести нападающего «Лацио» Кейта Бальде Диао и готов удовлетворить трансферные аппетиты римлян в размере € 30 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. Контракт 22-летнего футболиста с «Лацио» истекает летом 2018 года.
На Кейта также претендовали «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Вест Хэм Юнайтед», однако все эти клубы не собирались платить «Лацио» требуемую сумму. Нерадзурри же были готовы заплатить за Кейта € 22 млн, а самому футболисту предложить пятилетний контракт с зарплатой € 3 млн в год без учёта бонусов.