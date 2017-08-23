«Барселона» сделает новую попытку приобрести Усмана Дембеле

Руководство «Барселоны» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, сообщает Bild.
Согласно информации источника, каталонский клуб послал в Дортмунд одного из своих агентов, чтобы сделать немецкому клубу новое предложение. Испанский гранд уже предложил за 20-летнего футболиста € 130 млн, однако предложение было отклонено, поскольку «Боруссия» требует за своего игрока не менее € 150 млн.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» поставила «Барселоне» ультиматум о трансфере Дембеле: руководство дортмундцев дало каталонцам время на осуществление перехода французского футболиста до 27 августа.