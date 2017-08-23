Сери: не думаю, что матч с «Наполи» — мой последний в составе «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» Жан-Мишель Сери прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Общий счёт противостояния — 4:0 в пользу итальянцев, которые вышли в групповой этап ЛЧ.
«Наполи» — отличная команда, которая играет в очень подвижный футбол. На мой взгляд, это одна из пяти лучших команд в Европе. Тем не менее мы разочарованы результатом, поскольку атмосфера на стадионе была невероятной.
Моё будущее? Не думаю, что это была моя последняя игра в составе «Ниццы». Если случится переход в «Барселону» — хорошо, но я счастлив в «Ницце», — приводит слова Сери Football Italia.
«Наполи», «Севилья», «Олимпиакос» и «Марибор» вышли в групповой этап ЛЧ-2017/18