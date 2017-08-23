Ильяраменди: в каждой игре «Реал» меняет шесть-семь футболистов, и это незаметно

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Асьер Ильяраменди, защищающий ныне цвета «Реала Сосьедад», не поскупился на похвалу в адрес «сливочных». Он подчеркнул, что ротация не сказывается на качестве игре команды Зинедина Зидана.
«Возможно, «Реал» — лучшая команда мира в последние годы. У них очень конкурентоспособная команда. В каждом матче «Реал» меняет шесть-семь футболистов, но это бывает незаметно и не сказывается на их игре. В их составе 17 игроков высшего класса», — приводит слова Ильяраменди Marca.
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