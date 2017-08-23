М. Васкес: вряд ли какой-либо команде удастся доставить головную боль «Реалу»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль Мартин Васкес поделился мнением о предпосылках успехов команды Зинедина Зидана в последнее время. Васкес считает, что на сегодня победить «сливочных» практически невозможно, при условии что у них соответствующий настрой на игру.
«Реал» переживает очень удачный момент, и перспективы у них сейчас даже лучше, чем раньше. Доставляет наслаждение следить за игрой команды, поскольку она владеет всеми базовыми концепциями футбола: это контроль мяча, прессинг и контратаки. Вряд ли какой-либо команде удастся доставить головную боль «Реалу», если у игроков будет соответствующий настрой», — цитирует Васкеса Marca.
Зидан: можем быть довольны, если нам удастся играть как с «Депортиво»