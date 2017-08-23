«Твиттер» «Барселоны» подвергся хакерской атаке со словами о покупке ди Марии

«Твиттер» «Барселоны» подвергся хакерской атаке, сообщает интернет-портал Goal.
На странице каталонского клуба в этой социальной сети появилась информация о приобретении полузащитника «ПСЖ» Анхеля ди Марии, однако она не соответствует действительности.
Ранее испанские СМИ сообщали, что «Барселона» возобновила интерес к футболисту сборной Аргентины. В стане сине-гранатовых вспомнили о ди Марии после того, как потеряли надежду на приобретение хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Ди Мария с 2010 по 2014 года защищал цвета мадридского «Реала», являющегося самым принципиальным соперником «Барселоны».
«Барселона» возобновила интерес к Ди Марии