Форвард «Барселоны» Мунир, которым интересовался «Зенит», хочет перейти в «Рому»

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади хочет перейти в «Рому», сообщает Football Italia. Римляне готовы взять 21-летнего футболиста в годичную аренду с правом выкупа, однако каталонцы уже получили несколько более выгодных предложений, в частности от «Кристал Пэлас».
Ранее сообщалось об интересе к Муниру у со стороны «Зенита», который предлагал € 12 млн.
В сезоне-2016/17 Мунир Эль-Хаддади на правах аренды выступал за «Валенсию». Нападающий провёл 34 матча в прошедшем чемпионате Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Однако «летучие мыши» не стали выкупать контракт игрока.
«Байер» и «Рома» хотят заполучить Мунира, которым интересовался «Зенит»