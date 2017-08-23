Анчелотти признал, что ему будет нелегко осуществлять стратегию «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти признался, что ему будет нелегко воплощать в жизнь один из главных принципов стратегии немецкого гранда. Руководство мюнхенцев планирует делать ставку на своих воспитанников и не собирается тратить большие деньги на приобретение звёзд. На днях клуб открыл академию для формирования юниорских команд, на которую потратил около € 70 млн.
«Румменигге и Хёнесс объяснили мне стратегию клуба, У нас есть два-три талантливых футболиста среди игроков до 18 лет. Но в ведущих клубах нелегко интегрировать молодых в команду. Сложно предоставлять им игровое время и одновременно добиваться желаемых результатов. Это касается и таких клубов, как «Реал» и «Барселона». Молодой игрок, выступающий за «Баварию», должен действительно быть очень большим талантом», — цитирует Анчелотти интернет-портал Goal.