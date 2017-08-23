Хёведес: исключаю переход в клуб Бундеслиги, но могу поиграть за границей

Судьба защитника и бывшего капитана «Шальке-04» Бенедикта Хёведеса в гельзенкирхенском клубе продолжает оставаться неясной. В последнее время немецкие СМИ не раз предположили, что Хёведес может продолжить карьеру за границей. В свою очередь сообщалось, что в услугах чемпиона мира 2014 года заинтересованы некоторые клубы из АПЛ.
«Я всегда говорил, что исключаю переход в клуб Бундеслиги. Но могу поиграть за границей. Изначально представляю себе подобное развитие событий. После того как меня лишили капитанской повязки, я получил немало предложений от других клубов. Естественно, мой агент рассматривает их и отвечает», — цитирует Хёведеса Funke Sport.
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