«Боруссия» Д может заменить У. Дембеле игроком «Вильярреала» Кастильехо

Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» начал рассматривать кандидатуры тех игроков, которые могут заменить нападающего Усмана Дембеле в случае его перехода в «Барселону», сообщает интернет-портал Goal.
Согласно информации источника, одним из таких футболистов является полузащитник «Вильярреала» Самуэль Кастильехо. По итогам предыдущего сезона он принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, став автором 2 голов и 3 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» поставила «Барселоне» ультиматум о трансфере Дембеле: руководство дортмундцев дало каталонцам время на осуществление перехода французского футболиста только до 27 августа.
«Барселона» сделает новую попытку приобрести Усмана Дембеле