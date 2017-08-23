Линекер: Руни — один из десяти лучших британских игроков в истории

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер считает, что нападающий «Эвертона» Уэйн Руни входит в десятку лучших английских игроков в истории. Руни является лучшим бомбардиром сборной Англии, за которую забил 53 гола.
«Руни стал фантастическим игроком для английского футбола. Вероятно, он был недооценён. Руни — один из 10 лучших британских игроков в истории. У сборной Англии был период полного отсутствия талантов мирового уровня — за исключением Уэйна. Ему постоянно приходилось играть, иногда с незалеченной травмой, в команде не очень высокого уровня. Возможно, он немного пострадал от этого", — приводит слова Линекера BBC.
Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в АПЛ