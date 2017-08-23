Хитцфельд не уверен, что «Бавария» станет чемпионом Германии

Бывший главный тренер «Баварии» и дортмундской «Боруссии» Оттмар Хитцфельд поделился мнением о перспективах мюнхенцев в чемпионате Германии. Хитцфельд не уверен, что подопечным Карло Анчелотти гарантирован титул чемпиона страны.
«В нынешнем сезоне борьба в национальном первенстве будет более напряжённой. И в данный момент «Бавария» не так сильна, как в предыдущем сезоне. Например, дортмундская «Боруссия» сейчас может стать более серьёзным конкурентом для мюнхенцев», — приводит слова Хитцфельда Sport Bild.
По итогам прошлого сезона «Бавария» стала чемпионом страны, тогда как «Боруссия» заняла в турнирной таблице 3-е место.
Анчелотти признал, что ему будет нелегко осуществлять стратегию «Баварии»