Экс-хавбек ЦСКА Олисе может перейти в минское «Динамо»

Бывший полузащитник ЦСКА Секу Олисе может перейти в минское «Динамо», сообщает «Прессбол». Олисе кроме ЦСКА выступал в России за краснодарскую «Кубань». Всего в РФПЛ либерийский футболист провёл 82 матча, забив при этом восемь мячей.
Последним клубом 27-летнего хавбека был китайский «Далянь». В апреле нынешнего года Олисе покинул команду из-за травмы, а сейчас пребывает в статусе свободного агента. Также Олисе выступал за «Мидтьюлланн», ПАОК, «Аль-Гарафа» и «Астру».
Также в активе Секу 17 матчей в составе сборной Либерии.
Бывший игрок ЦСКА и «Кубани» Олисе продолжит карьеру в «Астре»