Коноплянка признался, что пережил сильный психологический стресс

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка рассказал, что пережил сильный стресс в прошлом сезоне, когда не имел регулярной игровой практики в своём клубе.
«Очень трудно оказаться в ситуации, когда ты ключевой футболист своей сборной, но в клубе не попадаешь даже в заявку на матч. Для меня это был самый сильный психологический стресс. Я чувствовал себя совершенно одиноким, ведь никто даже не пытался объяснить причину ситуации», — цитирует украинского футболиста Bild.
В минувшем сезоне чемпионата Германии Коноплянка, выступая на правах аренды из «Севильи», провёл 17 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. По окончании сезона «Шальке-04» выкупил контракт украинца у андалусийцев.
Bild: Коноплянка этим летом мог перейти в «Шахтёр»