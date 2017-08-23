«Барселона» отказалась от приобретения полузащитника «Ниццы» Сери

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде больше не проявляет интереса к полузащитнику «Ниццы» Жан-Мишелю Сери, утверждает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, переговорный процесс между двумя клубами продвигался достаточно успешно, однако тренерский штаб сине-гранатовых передумал. В испанском гранде считают, что этот футболист не сможет существенно усилить игру команды.
Ранее сообщалось, что «Барселона» потеряла надежду на приобретение полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Мерсисайдцы отказываются выставлять игрока на трансфер.
Сери: не думаю, что матч с «Наполи» — мой последний в составе «Ниццы»