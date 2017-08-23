Батшуайи не уйдёт из «Челси» нынешним летом

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи не хочет покидать свою команду нынешним летом, несмотря на интерес к нему со стороны «Лилля». По данным СМИ, французский клуб готов предложить «Челси» £ 36 млн за форварда. Однако, как сообщает Evening Standard, Батшуайи не собирается возвращаться в чемпионат Франции.
Отмечается, что «Челси» также не заинтересован в продаже бельгийского футболиста, так как кроме него в обойме из форвардов останется только лишь Альваро Мората. Нападающий Диего Коста по-прежнему не прибыл в расположение клуба, ожидая трансфер в «Атлетико»
23-летний нападающий был куплен у «Марселя» в июле 2016 года за € 39 млн.
Батшуайи: я не хозяин своей судьбы, «Челси» может делать со мной что хочет