Венгер: если ты из Англии, то сразу получаешь наценку в 50% на игрока

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остался доволен тем, как его команда поработала на трансферном рынке этим летом, но отметил, что английским клубам в этом вопросе тяжелее, чем командам из других стран. Летом «канониры» подписали контракт с Зеадом Колашинацем, а также заплатили £ 52,7 млн за форварда Александра Ляказетта.
«Я очень доволен, как мы провели трансферную кампанию, мы купили хороших футболистов, которые способны подойти под стиль игры. Но с другой стороны, сейчас рынок очень тяжёлый. Цены, которые выставляют клубы, порой не реальны. Получается, что цены зависят только от личности покупателя, а если ты из Англии, то получаешь наценку в 50% на игрока, и это усложняет задачу», — сказал Венгер в интервью шведской телекомпании Viasat.