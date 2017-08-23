Широков: не уверен, что «Зенит» сыграл бы в ЛЧ лучше «Спартака» или ЦСКА

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков ответил на вопрос о том, не жаль ли ему, что сине-бело-голубые по итогам прошлого сезона не смогли выйти в Лигу чемпионов. Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице РФПЛ, тогда как ЦСКА и «Спартак», которые играют в Лиге чемпионов, занимают 4-е и 10-е места соответственно.
«Жаль должно быть петербуржцам, ведь это они в прошлом сезоне не смогли претендовать на лигочемпионское место. Пусть тогда это был совершенно другой «Зенит», но и сегодня мы видим, как он находится буквально на волоске от вылета из Лиги Европы. Не уверен, что «Зенит» — более удачный выбор для Лиги чемпионов, чем «Спартак» или ЦСКА. Да, результаты матчей на старте с тем же «Спартаком» и «Ахматом» впечатлили. Но были и не самые яркие игры — со «СКА-Хабаровск» и «Амкаром». Потому просто надеюсь, что «Зенит» пройдёт «Утрехт» и удачно выступит в Лиге Европы», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту „Чемпионата“ Ивану Ковалёву.
Полное интервью с Романом Широковым читайте на „Чемпионате“ в скором времени.