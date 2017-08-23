«Барселона» готовит новое предложение «Ливерпулю» по Коутиньо за £ 138 млн

«Барселона» готовит новое, уже четвёртое предложение по трансферу полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Как сообщает Sky Sports, новое предложение будет в размере £ 138 млн (около € 150 млн), причём £ 101 млн каталонцы готовы заплатить сразу, а ещё £ 38 млн позже в виде бонусов.
Однако на этот раз бонусы будут связаны с выходом игрока на поле в Лиге чемпионов и будут легко достижимыми. Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» отказалась от покупки бразильского игрока после того, как «Ливерпуль» не согласился на условия сине-гранатовых.
Последнее предложение испанского гранда по Коутиньо составляло около € 129 млн. Контракт полузащитника с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года.
«Барселона» сделает ещё одну попытку приобрести Коутиньо