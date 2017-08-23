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Клопп: давление на «Ливерпуль» есть, но игроки его впитывают и преобразовывают

23 августа 2017, среда. 11:22 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом», который состоится в Англии 23 августа.

«Этот вечер очень важен для «Ливерпуля». Он важен, потому что даёт нам возможность, а ради этой возможности мы все очень упорно трудились. К слову, то же самое касается и «Хоффенхайма». Я помню последние пару недель прошлого сезона, когда мы все сражались за четвёртое место в таблице АПЛ. И на протяжении этих недель, если не всего сезона вообще, все говорили о давлении. Да, давление на нас было, и оно будет сегодня вечером. Но это положительное давление. Наши игроки доказали, что умеют впитывать это давление и преобразовывать во что-то другое.

У нас есть преимущество, мы добыли его, потому что здорово сыграли против очень-очень хорошего соперника в Хоффенхайме. Но оно ничего не будет значить, если мы не возьмём себя в руки и не закончим работу. Мои игроки показали, что когда сталкиваются с серьёзным заданием, то растут над собой. Растут как индивидуально, так и в командном плане», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Хоффенхайм Юрген Клопп
Новости. Футбол
23 августа 2017, среда
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