Широков: у «Крестовского» крыша из картона, что ли, раз бакланы ей угрожают?

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина о том, что бакланы своими мощными клювами разрушают цельность защитной плёнки крыши стадиона «Крестовский».
«Не совсем понял, в чём там дело. Крыша у стадиона картонная, что ли, раз бакланы ей угрожают? Мы знаем, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин – автор большого количества ярких высказываний, и это — очередное. Возможно, он сознательно привлекает внимание СМИ. От себя скажу, что был на стадионе «Санкт-Петербург» на матче Кубка конфедераций и никаких недоработок не заметил. Может, они и есть, но мне на глаза не попались», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту „Чемпионата“ Ивану Ковалёву.
Видеоролик «Бакланы атакуют «Крестовский»: что происходит?» смотрите на «Чемпионате».