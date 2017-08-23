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«Ювентус» может предложить «Роме» € 45 млн за Стротмана

23 августа 2017, среда. 11:40 Футбол

Руководство «Ювентуса» планирует заполучить полузащитника «Ромы» Кевина Стротмана и может предложить за него джаллоросси € 45 млн, сообщает Tuttospor.

Ранее СМИ сообщали, что «Рома» не планирует продавать Стротмана, но € 45 млн являются суммой отступных, прописанной в контракте голландца, так что в этом случае при согласии самого футболиста трансфер состоится.

Стротман продлил соглашение с «Ромой» до 2020 года в минувшем июне. 27-летний хавбек перешёл в «Рому» в 2013 году из «ПСВ Эйндховен», провёл за римскую команду 86 матчей и забил 12 мячей.

Сумма отступных в новом контракте Стротмана с «Ромой» составляет € 45 млн
Источник: Tuttosport Сообщить об ошибке
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Рома Ювентус Кевин Стротман Трансферы
Новости. Футбол
23 августа 2017, среда
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