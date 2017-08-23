Винисиус Жуниор не спешит начинать выступление за «Реал»

Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуинор отметил, что не спешит начинать выступление за мадридский «Реал». 16-летний футболист намерен пока набираться опыта в бразильской команде.
«Я должен уметь ждать. Очень спокоен и счастлив и поэтому спешки не проявляю. Кроме того у меня отличные партнёры по команде, которые выражают мне доверие», — приводит слова Винисиуса Marca.
Официально трансфер вступит в силу в июле 2018 года, а сам 17-летний бразильский футболист продолжит выступать в составе «Фламенго» до июля 2019 года.
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