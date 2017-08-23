«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Уолкер-Питерсом до 2020 года

Защитник «Тоттенхэм Хотступ» Кайл Уолкер-Питерс продлил контракт со своей командой. Как сообщает официальный «твиттер» лондонского клуба, новое соглашение футболиста со «шпорами» рассчитано до 2020 года.
Кайл воспитывался в системе «Тоттенхэма». В 2014 году он был переведён в молодёжный состав клуба. Позже защитник стал привлекаться к тренировкам и матчам взрослой команды.
В прошлом сезоне он не провёл ни одного матча за основную команду, а дебют 20-летнего игрока пришёлся на этот раз — Уолкер-Питерс сыграл в основном составе в первом туре АПЛ нынешнего сезона против «Ньюкасла» (2:0).
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