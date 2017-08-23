Руководству «Барселоны» не понравились фотографии игроков команды с Неймаром

Руководству «Барселоны» очень не понравились фотографии футболистов команды с бывшим её нападающим Неймаром, сообщает El Larguero.
Неймар, перешедший по окончании предыдущего сезона в «ПСЖ», приезжал по делам в Барселону. Там он встретился с некоторыми игроками каталонского клуба, в том числе и с лидерами команды. После этого в социальных сетях появились некоторые фотографии. Одну из них, в частности, выложил форвард сине-гранатовых Лионель Месси на своей странице в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что «Барселона» подала на Неймара в суд из-за невыполнения со стороны игрока контрактных обязательств.
Неймар удивлён иском «Барселоны» и сам подаёт на неё в суд