Албин — о словах про бакланов: не стоит ко всему относиться слишком серьёзно

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин призвал не относиться слишком серьёзно к его словам по поводу бакланов, которые повредили крышу арены «Санкт-Петербург».
Ранее Албин заявил, что крышу на новом стадионе «Санкт-Петербург» долбят морские птицы, что приводит к протечкам. По словам чиновника, «баклан своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей плёнки».
«Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьёзно. Будьте добрее. Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть… доля шутки», — написал Албин в «Фейсбуке».
Орнитолог отрицает, что бакланы могли повредить крышу арены «Санкт-Петербург»