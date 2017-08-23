Манчини: никаких новостей о будущем Дзюбы нет

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом» ответил на вопрос о будущем нападающего Артёма Дзюбы.
«Никаких новостей о будущем Дзюбы нет. Он тренируется, готов играть», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в один из клубов РФПЛ на правах аренды. В СМИ сообщалось об интересе со стороны «Локомотива» и «Краснодара».
Матч «Зенит» — «Утрехт» состоится 24 августа. Начало запланировано на 20:00 мск. Первая встреча состоялась 16 августа в Нидерландах и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
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