Полоз: в матче с «Утрехтом» «Зенит» ждёт только положительного результата

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз в преддверии ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом» рассказал о подготовке команды.
«В принципе чувствую себя хорошо, сейчас важно было восстановиться за два дня. Всё хорошо, к игре готов. В матче с «Амкаром» поучаствовал в голевой атаке, комбинации отрабатываем на тренировке, хорошо, что мы забили. Рассчитываю на поддержку болельщиков завтра, ждём только положительного результата. Хотелось бы, чтобы атмосфера была такой же, как в матче со «Спартаком», — передаёт слова Полоза корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч «Зенит» — «Утрехт» состоится 24 августа. Начало запланировано на 20:00 мск. Первая встреча прошла 16 августа в Нидерландах и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.