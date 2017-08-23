«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по Ди Марии

Руководство «ПСЖ» отклонило предложение «Барселоны» относительно приобретения полузащитника Анхеля Ди Марии, сообщает Le Parisien.
Согласно информации источника, парижский клуб не собирается расставаться с футболистом сборной Аргентины, и он останется в столице Франции.
Президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу лично звонил своему коллеге из «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи, чтобы вести с ним переговоры. Последний ответил, что переход Ди Марии в другой клуб невозможен.
Недавно из «Барселоны» в «ПСЖ» перешёл нападающий Неймар, за бразильца парижане заплатили € 222 млн.
«Твиттер» «Барселоны» подвергся хакерской атаке со словами о покупке ди Марии