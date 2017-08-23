Россияне разгромили команду США и пробились в четвертьфинал Универсиады-2017

Мужская студенческая сборная России по футболу одержала разгромную победу над сборной США со счётом 8:0 в третьем матче группового этапа на Универсиаде-2017, которая проходит в Китайском Тайбэе.
В составе россиян дублями отметились Камиль Муллин, Михаил Погорелов и Евгений Иващенко, по голу забили Роман Минаев и Иван Сергеев.
Российская команда с тремя победами заняла первое место в группе C. В 1/4 финала россияне сыграют с обладателем второго места группы B сборной Уругвая. Матч состоится 25 августа.
Россия – США – 8:0 (4:0)
Голы: Иващенко, 6 (1:0); Муллин, 12 (2:0); Муллин, 30 (3:0); Минаев, 36 (4:0); Погорелов, 66 (5:0); Иващенко, 72 (6:0); Погорелов, 87 (7:0); Сергеев, 89 (8:0).