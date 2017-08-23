«Ливерпуль» – «Хоффенхайм»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 23 августа, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Хоффенхаймом». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Хоффенхайм».
Встречу 23.08.2017 рассудит итальянская бригада арбитров во главе с рефери Даниэле Орсато.
Ранее команды встречались друг с другом один раз – в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч состоялся 15 августа 2017 года и завершился гостевой победой «Ливерпуля» со счётом 2:1.
«Ливерпуль» может выйти в групповой этап во второй раз за восемь лет. Статистика «Ливерпуля» в домашних матчах с немецкими клубами: 11 побед, 3 ничейных результата, 0 поражений. «Хоффенхайм» — дебютант Лиги чемпионов.