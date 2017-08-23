ФИФА начала расследовать жалобу Неймара на «Барселону» из-за бонуса в € 25 млн

ФИФА приступила к расследованию по поводу жалобы, которую подал нападающий Неймар на свой бывший клуб «Барселону», сообщает Sky Sports. ФИФА расследует ситуацию, при которой отец Неймара должен был получить гонорар в размере около € 25 млн от «Барселоны» в соответствии со сделкой о продлении соглашения игрока до лета 2021 года, которое было осуществлено летом 2016 года. В каталонском клубе не захотели платить всю сумму, так как игрок не отработал договор до конца.
Отметим, что это расследование ведётся отдельно от жалобы «Барселоны», которая требует взыскать с Неймара около € 9 млн. В «Барселоне» утверждают, что бразилец, перешедший в «ПСЖ» за € 222 млн, должен выплатить сине-гранатовым € 8,5 млн за невыполнение контрактных обязательств.
Неймар удивлён иском «Барселоны» и сам подаёт на неё в суд