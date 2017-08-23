Сунесс: Коутиньо – это не Суарес и не Неймар, его уровень – 6-7 голов за сезон

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс выразил мнение, что клубу необходимо как можно скорее принять предложение «Барселоны» (около € 150 млн) по трансферу Филиппе Коутиньо, поскольку реально 25-летний бразильский футболист не стоит таких денег.
«За такие деньги, которые «Барселона» предлагает «Ливерпулю», игроков обычно отпускают. На месте «мерсисайдцев» я бы ударил по рукам. От таких денег нельзя отказываться.
Так ли хорош Коутиньо? За такие деньги предполагается, что футболист изменит игру команды, будет решать судьбу больших матчей, но я не вижу такого у Филиппе. Да, он привлекательный футболист, он аккуратен с мячом, может обыграть соперника, иногда забивает красивые голы, но я бы не платил за него так много.
Это не Суарес и не Неймар. Он забивает по шесть-семь голов за сезон и не так часто проявляет себя в важнейших матчах», — приводит слова Сунесса talkSPORT.