Ригони: Манчини уговаривал меня приехать в «Зенит», я рад быть здесь

Полузащитник Эмилиано Ригони, официально ставший футболистом «Зенита», рассказал, что рад своему переходу в команду Роберто Манчини, а также поведал, что следил за результатами петербуржцев, когда узнал, что попал в сферу интересов сине-бело-голубых.
«В первую очередь я очень доволен своим пребыванием в „Зените“. Первая тренировка прошла хорошо, для меня это был очень хороший день. Я был очень рад присоединиться к своим друзьям-аргентинцам.
Когда начинались переговоры с „Индепендьенте“, я разговаривал с Манчини, он уговаривал меня приехать сюда, и я очень рад быть здесь. Моя главная задача — тренироваться каждый день и проявлять себя на поле.
Как только узнал, что попал в сферу интересов „Зенита“, я начал следить за матчами и результатами команды. Я видел, что это сильный клуб, и надеюсь, что в этом сезоне он таким и останется.
Я приехал один. Жена с дочкой остались в Аргентине, но скоро приедут ко мне. Был сложный перелёт, примерно 17 часов, но я смог отдохнуть и выспаться, поэтому готов к тренировкам», — сказал аргентинец в интервью клубному телевидению.
По данным СМИ, «Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн.
Видео интервью с Ригони можно посмотреть в Youtube.