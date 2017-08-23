25 августа стартует турнир памяти Юрия Морозова

С 25 по 27 августа в Академии «Зенита» пройдёт 12-й международный турнир памяти заслуженного тренера СССР Юрия Морозова.
В турнире, титульным спонсором которого станет GAZPROM Germania GmbH, примут участие 10 команд 2002 года рождения, разбитые на две группы.
«Зенит» на предварительном этапе встретится с французским «Марселем», греческим «Олимпиакосом», английским «Ливерпулем» и финским ХИК. Другую группу составят португальская «Бенфика», итальянский «Ювентус», сербская «Црвена Звезда», московский ЦСКА и петербургские «Коломяги». Победители групп сыграют в финале турнира.