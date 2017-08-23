Ригони будет играть в «Зените» под 10-м номером

Полузащитник Эмилиано Ригони, который официально стал футболистом «Зенита», рассказал, под каким номером он будет выступать в составе петербургской команды. Игрок уже провёл со своей новой командой первую тренировку.
«С номером определился — 10-й. Потому что он был свободным, хотел взять 24-й, но он был занят», — сказал аргентинский футболист в интервью клубному телевидению.
По данным СМИ, «Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн. Соглашение хавбека с сине-бело-голубыми рассчитано на четыре года.
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