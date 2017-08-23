«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Вест Хэма» Ланcини

«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Вест Хэма» Мануэлем Ланcини, рассматривая его в качестве замены Филиппе Коутиньо, которого упорно не желает отпускать в стан сине-гранатовых «Ливерпуль», сообщает The Sun.
Лансини перебрался в «Вест Хэм» летом 2015 года. В составе английской команды 24-летний аргентинский футболист принял участие в 73 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 7 голевых передач.
«Барселона» сделала «Ливерпулю» три предложения по трансферу Коутиньо, последнее из которых составляло около € 129 млн, и СМИ сообщают, что каталонцы могут сделать ещё одну попытку и предложить мерсисайдцам около € 150 млн.
«Барселона» готовит четвёртое предложение «Ливерпулю» по Коутиньо