Перед матчем «Зенит» — «Ростов» состоится первый в истории РФПЛ рэп-баттл

27 августа в 18:30 мск на стадионе «Санкт-Петербург» начнётся первая в истории клубов Премьер-Лиги дуэль между исполнителями хип-хопа.
В «Баттле на Крестовском» примут участие победитель второго сезона «Versus: Fresh Blood» Константин «Хип-хоп Одинокой Старухи» Лопатин и полуфиналист проекта Николай «Lodoss» Дукмас. Ведущий — Денис Денисов.
«Сине-бело-голубые убедительно просят приходить на арену пораньше, чтобы ничего не упустить», — говорится на официальном сайте «Зенита»
Матч с «Ростовом», который также состоится 27 августа, начнётся в 20:00.
Афишу рэп-баттла можно посмотреть в «Инстаграме».
Сельдякову доверено судить матч «Зенит» — «Ростов»