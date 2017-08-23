Бышовец: ЦСКА играл на конкретный счёт в Берне и продолжит это делать сегодня

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ЦСКА — «Янг Бойз». В первой игре «армейцы» сумели одержать минимальную победу (1:0).
«В первом матче не мог себе представить, что ЦСКА не добьётся желаемого результата. Этот оптимизм у меня остаётся. Немного смущает количество моментов у ворот «армейцев» в первой игре. Да и в атаке в последних матчах всё не очень хорошо.
Думаю, ЦСКА продолжит везти так же, как в первом матче. Удачу нужно ещё склонить в свою сторону. В Швейцарии «армейцам» это удалось за счёт уверенности в себе. Конечно, судьбу матча решила невынужденная ошибка, но ЦСКА играл на конкретный счёт и продолжит это делать сегодня. Поэтому мне кажется, что победа ЦСКА не вызывает сомнений», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.