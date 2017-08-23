Фурсенко: новичок «Зенита» Ригони — уникальный игрок

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказал мнение по поводу приобретения петербургским клубом полузащитника Эмилиано Ригони. Соглашение с 24-летним аргентинцем подписано на четыре года.
«Ригони – это уникальный игрок, выступающий на разных позициях в полузащите. У него две рабочие ноги – и правая, и левая одинаково. Он может закрыть несколько позиций и дать вариативность в выборе тренера. Манчини будет использовать его в разных ситуациях. Ригони разносторонний, быстрый и мощный игрок, поэтому он нам очень кстати. С «Утрехтом» он выйти не сможет, потому что на раунд заявлен не был. Зато сможет сыграть уже с «Ростовом», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
«Зенит» объявил о переходе Ригони