Фурсенко: конкретных предложений по Дзюбе и Нобоа у «Зенита» нет, мы их ценим

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о трансферных планах клуба, отметив, что в текущее трансферное окно питерский клуб не получал предложений по трансферам нападающего Артёма Дзюбы и полузащитника Кристиана Нобоа.
«Трансферное окно ещё не закрыто – посмотрим, пополнится ли «Зенит» ещё кем-то, но вряд ли это будут аргентинцы. Может ли кто-то покинуть команду? Всё возможно в этом мире. Что касается Дзюбы и Нобоа, у меня нет конкретных предложений. Более того, это игроки нашей команды, и мы их ценим, поэтому пока таких мыслей не было», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
«Зенит» объявил о переходе Ригони