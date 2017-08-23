Аленичев: омрачён травмой Тена, подозрение на «кресты»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выступил на пресс-конференции после победного гостевого матча 1/32 финала Кубка России с «Читой» (1:1 в основное и дополнительное время, 8:7 — по пенальти). По словам Аленичева, подозрение на серьёзную травму у защитника красноярской команды Петра Тена.
«Считаю, что получился настоящий кубковый матч: много борьбы, единоборств, тяжёлые погодные условия, в которых находились обе команды. Омрачён травмой Петра Тена, подозрение на «кресты». В целом мы провели неплохой матч – имели преимущество, могли в конце как забить, так и пропустить. Ну а пенальти – это уже лотерея. Благодаря этой победе привезём команды Премьер-Лиги в Красноярск.
Мы знали, что «Чита» стартовала неудачно в этом сезоне, идёт в конце турнирной таблицы, поэтому я просил команду настроиться серьёзно. Потому что это кубковая игра, команды разных дивизионов – сумасшедшая мотивация, сумасшедший настрой. У вас смесь опытных и молодых футболистов. Мне понравилось несколько игроков «Читы». Думаю, они могут играть на более высоком уровне», — приводит слова Аленичева пресс-служба «Енисея».