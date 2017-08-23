Отступные за Ригони в контракте с «Зенитом» — € 60 млн

В контракте новичка «Зенита» полузащитника Эмилиано Ригони сумма отступных составит € 60 млн, сообщает интернет-издание infobae.com.
Клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе аргентинского хавбека сегодня, 23 августа. С 24-летним футболистом подписан четырёхлетний контракт.
По данным СМИ, аргентинский «Индепендьенте» согласился продать Ригони в российский клуб за € 10,5 млн.
Ригони выступал за «Индепендьенте» с 2016 года, за это время сыграв 47 матчей, забив 13 голов и сделав 7 результативных передач.