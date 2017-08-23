«Амкар» провёл на поле неизвестный ритуал, готовясь к матчу с «Арсеналом»

«Амкар» начал подготовку к гостевому матчу восьмого тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», который состоится 26 августа. По данным пресс-службы клуба, по окончании тренировки был проведён ритуал, который, как ожидается, может помочь команде в предстоящей встрече.
«После тренировки административный штаб клуба провёл на поле стадиона ритуал, суть которого мы не раскрываем, но верим, что он поможет нашей команде пополнять голевой счёт и копилку очков», — сообщает официальный сайт «Амкара».
Также отмечается, что нападающий Дарко Бодул тренировался по индивидуальной программе в связи с небольшим повреждением, однако футболист успеет восстановиться к игре с «Арсеналом».
«Амкар» располагается на последней, 16-й, строчке в турнирной таблице РФПЛ. Команда Гаджи Гаджиева ещё не побеждала в новом сезоне, а пять из семи матчей завершились для пермяков поражениями.