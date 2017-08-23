РФС прекратил производство по заявлению Баштуша о взыскании долга с «Ростова»

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза вынесла решение прекратить производство по заявлению защитника Баштуша в отношении «Ростова» о взыскании долга.
«Прекратить производство по заявлению футболиста-профессионала Кассанга Бартоломеу Жасунгу (Баштуш) в отношении ОАО «ФК «Ростов» г. Ростов-на Дону о взыскании задолженности по трудовому договору на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров», — говорится на официальном сайте РФС.
Напомним, что 25-летний ангольский футболист в августе 2016 года перешёл из «Ростова» в «Лацио».
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