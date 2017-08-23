«Факел» минимально обыграл «Знамя Труда» в 1/32 финала Кубка России

В матче 1/32 финала Кубка России сезона-2017/18 «Факел» в гостях обыграл «Знамя Труда». Встреча, прошедшая в Орехово-Зуево, завершилась со счётом 1:0 в пользу клуба Футбольной национальной лиги.
Единственный гол «Факел» забил в конце первого тайма — на 41-й минуте точным ударом отметился Игорь Хайманов.
На 76-й минуте у «Знамени Труда» была прекрасная возможность отыграться, но Олег Ёлкин не сумел реализовать пенальти.
Таким образом, подопечные Павла Гусева пробились в 1/16 финала Кубка России. Ранее в эту стадию турнира вышли «Енисей» и «Томь».
С календарём матчей Кубка России сезона-2017/18 можно ознакомиться на «Чемпионате».